الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: لجان تفتيش بالمحطات لضبط «المزوغين» من دفع ثمن التذكرة

المترو
المترو

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك لجان تفتيش داخل محطات المترو بالخطين الأول والثاني للتأكد من قيام المواطنين بدفع قيمة التذاكر وعدم التهرب من دفع التذكرة. 

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم التأكد من قيام الركاب بدفع قيمة التذكرة خاصة مع زيادة عدد الركاب خلالفترك عيد الاضحي المبارك، لافتا إلى أنه فى حال عدم توفر التذكرة لدى الراكب يتم تغريمه بمبلغ 50 جنيها بشكل فوري وفى حال عدم الاستجابة يتم تحرير محضر لضمان التزام الركاب بدفع قيمة التذكرة.

وناشد المتحدث الرسمي باسم شركة المترو المواطنين بضرورة الالتزام بدفع قيمة التذكرة بشكل أساسي وعدم التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وفي سياق أخر، قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه لا توجد تعديلات في مواعيد قطارات الخطين الأول والثاني للمترو خلال عيد الأضحى المبارك، حيث أن آخر موعد للقطارات في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

وأضاف عبدالهادي لـ«الدستور» أن أول قطار ينطلق في تمام الساعة 5.20 دقيقة في الخط الأول للمترو وآخر قطار في تمام الساعة 11.23 دقيقة من محطة حلوان، وذلك ليختتم رحلته في تمام الساعة 1 صباحاً.

المترو الخطين الاول الثانى التفتيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

شواطئ الإسكندرية تغلق أبوابها في ثالث أيام عيد الأضحى

«أعظم انتصاراته قتلته».. القصة الكاملة لجريمة طوخ التي هزت السوشيال ميديا

الرقمنة والضوابط الذكية للطاقة تخفض 350 مليون طن «كربون» بحلول 2050

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل