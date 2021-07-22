«المترو»: لجان تفتيش بالمحطات لضبط «المزوغين» من دفع ثمن التذكرة

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك لجان تفتيش داخل محطات المترو بالخطين الأول والثاني للتأكد من قيام المواطنين بدفع قيمة التذاكر وعدم التهرب من دفع التذكرة.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم التأكد من قيام الركاب بدفع قيمة التذكرة خاصة مع زيادة عدد الركاب خلالفترك عيد الاضحي المبارك، لافتا إلى أنه فى حال عدم توفر التذكرة لدى الراكب يتم تغريمه بمبلغ 50 جنيها بشكل فوري وفى حال عدم الاستجابة يتم تحرير محضر لضمان التزام الركاب بدفع قيمة التذكرة.

وناشد المتحدث الرسمي باسم شركة المترو المواطنين بضرورة الالتزام بدفع قيمة التذكرة بشكل أساسي وعدم التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وفي سياق أخر، قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه لا توجد تعديلات في مواعيد قطارات الخطين الأول والثاني للمترو خلال عيد الأضحى المبارك، حيث أن آخر موعد للقطارات في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

وأضاف عبدالهادي لـ«الدستور» أن أول قطار ينطلق في تمام الساعة 5.20 دقيقة في الخط الأول للمترو وآخر قطار في تمام الساعة 11.23 دقيقة من محطة حلوان، وذلك ليختتم رحلته في تمام الساعة 1 صباحاً.