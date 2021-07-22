الخميس 22 يوليو 2021
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج: ثورتي يوليو و يونيو حمتا الوطن من التبعية والاستبداد والتطرف

احمد عزيز رئيس جامعة
احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج

هنأ الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.    


و قال رئيس جامعة سوهاج في تهنئته ، إن ثورة  يوليو العظيمة نقلت مصر من ظلام التبعية إلى نور الريادة، و استطاعت الثورة  أن تغير ملامح وطن ظل لسنوات مطمعا لقوى استعمارية من الداخل والخارج، لقد كانت مبادئ الثورة مصدر إلهام لجميع حركات التحرر في قارات العالم اجمع، ونبراسا اهتدت به شعوب أجهدها عناء الاستبداد فوجدت في ثورتنا المجيدة النور بعد الظلام والامل بعد قرونا من اليأس والنجاة بعد الهلاك .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ثورة يوليو أعادت للشعب المصري واقعه الذي تم سلبه عبر سنوات، وأصبح هو من بيده تحديد مصيره، وقفزت به وبوطنه إلى مشارف تصدر القومية العربية .

وأكد "عزيز"، أن ثورتي 23 يوليو العظيمة و30 يونيو المجيدة،  جائتا لحماية الوطن من التبعية والاستبداد والتطرف، مشيرا إلى أن هاتين الثورتين ما هما إلا وجهان لعملة الكرامة والدفاع عن حق الشعب، فكيفما كانت ثورة يوليو منقذة لوطن من التبعية والاستعمار، جاءت ثورة يونيو رافضة  لقوى التطرف والإرهاب من اغتصاب حلم وطن يسعى للتقدم والريادة  .

واختتم رئيس الجامعة تهنئته داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته الرشيدة لشؤون البلاد، لاستكمال المسيرة التنموية الهائلة التى يشهدها الوطن، وان يحفظ مصر للمصريين. 

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