طريقة عمل المطازيز من المطبخ الخليجي

تتفنن كل سيدة بمطبخ أسرتها في كل الأوقات ولكن عيد الأضحى له مذاق خاص في كل دول العالم، خاصة وأنه يشتهر بوصفات اللحوم، وتفضل كل سيدة عمل أشهى الوصفات من أنواع اللحوم المختلفة فى العيد.

لهذا تقدم للدستور اليوم، الشيف مي الادريسي طريقة عمل “المطاريز” من المطبخ الخليجي لتقدميها لاسرتك خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

- المطازيز:



المقادير:

للعجين:

الدقيق: ٣ أكواب دقيق ابيض فاخر.

الماء: على قدر ما يحتاجه العجين.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.



المقادير :

اللحم: ١ كيلو لحم مقطع مكعبات.

الماء: ٤ أكواب.

الكوسة: ٢ ثمرة مقطعة شرائح.

الباذنجان: ٢ ثمرة مقطعة شرائح.

قرع العسل: ١ كوب يقطين مقشر ومطقع مكعبات.

الجزر: ٣ ثمرات مقطعة شرائح.

لوبيا: نصف كيلو.

فلفل حار: ٣ ثمرات.

الطماطم: ٤ ثمرات مقطعة مكعبات.

البصل: ٢ ثمرة مفرومة ناعم.

السمن: نصف كوب.

الصلصة: ١ ملعقة كبيرة.

الزيت: ٤ ملاعق كبيرة زيت عباد شمس.

الكزبرة: ربع ملعقة صغيرة مطحونة.

الحبهان: ربع ملعقة صغيرة مطحون.

القرفة: ربع ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود: ربع ملعقة صغيرة.

الملح: ربع ملعقة صغيرة.

الليمون الأسود: ٢ حبة.



طريقة التحضير:



العجين:

- ضعي الدقيق والملح في وعاء وأضيفي الماء بشكل تدريجي حتى يصبح قوام العجين متماسك.

- غطي العجين واتركيها ترتاح لمدة ٤٥ دقيقة.



لتحضير المطازيز:

- اسلقي اللوبيا على نار متوسطة.

- ضعي البصل في مقلاة بها سمن وزيت وقلبيه حتى يذبل.

- أضيفي اللحم والليمون الأسود والفلفل الأحمر وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

- ضعي صلصة الطماطم واتركيها على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة.

- أضيفي الطماطم والبهارات والملح والفلفل الأسود والماء وقلبيها جيدًا.

- غطي القدر واتركيه حتى ينضج اللحم.

- أضيفي اللوبيا وباقي الخضار وقلبيه حتى ينضج.

- شكل العجين بشكل دائري ثم ضعيها فوق اللحم والخضار واتركيها على نار متوسطة من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

- ضعيها في طبق التقديم وزينيها بالبصل المقلي.