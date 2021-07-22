الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 توصيات للوكالة الدولية للطاقة لتسريع تحولات الطاقة للرقمنة

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير صادر صباح اليوم الخميس، أن الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلاً عن المبادرات التي يقودها المواطنون، تلعب دورًا مهمًا في تحفيز وتسريع تحولات الطاقة الحضرية الممكّنة رقميًا.وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن هناك 6 توصيات هامة للحكومات بشأن تسريع التحول الرقمي بالطاقة، مؤكدة أنه يمكن لواضعي السياسات الوطنية تسريع تحولات الطاقة الحضرية باتباع ست(6) توصيات عالية المستوى.

وأكدت الوكالة أنه يمكن للحكومات تقديم الحوافز المالية والموارد وأدوات السياسة وفرص التعلم لمساعدة المدن على تمويل وتنفيذ مبادرات المدن الذكية الخاصة بهم، ومن المهم أن يتم تنسيق الأنشطة الوطنية والمحلية لتحقيق أفضل استخدام للموارد وأن تركز الجهود الوطنية على المهام التي لا يمكن القيام بها على المستوى المحلي. قادنا تحليلنا لهذا التقرير إلى تطوير ست توصيات عالية المستوى لواضعي السياسات الوطنية:

1- تصميم سياسات وبرامج شاملة مع الناس في جوهرها.

2- بناء القدرات عبر الرقمنة والطاقة.

3- ضمان وصول قوي وشفاف للبيانات في الوقت المناسب.

4- ضمان توافر التمويل وتشجيع الابتكار المالي.

5- تشجيع تطوير المعايير والمقاييس الدولية وتبنيها.

6- خلق فرص للمشاركة والتعلم.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الحكومات المحلية في وضع فريد لتقديم جدول أعمال صافي الصفر. إن تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف المشتركة مع دفع التقدم في التحولات المنصفة للطاقة. يوضح هذا التقرير مجموعة واسعة من الفرص والتحديات والحلول السياسية التي يمكن أن تساعد مستويات مختلفة من الحكومة في الحصول على القيمة الكبيرة لأنظمة الطاقة الرقمية الفعالة والذكية، بغض النظر عن سياقها الفريد.

الاتحاد توصيات عالية المستوى الوكالة الدولية الطاقة الحكومات تسريع التحول الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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