الخميس 22 يوليو 2021
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سياسي

نصر الدين علام: إثيوبيا فشلت في تحقيق أهداف الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

استنكر محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، التصريحات الإثيوبية بأن “سد النهضة” لن يضر دولتي المصب مصر والسودان، والمطالبة بحصة مائية خصمًا من حصة مصر، مؤكدًا أنها مستفزة وتعبر عن سلوك الهيمنة الذي اعتادت إثيوبيا ممارسته، كما أنها تمثل بلطجة سياسية، على حد قوله.

وأكد نصر الدين علام، عبر صفحته على الفيسبوك، أن أثيوبيا فشلت فى تحقيق أهداف الملء الثانى، كما أنه تصرف أحادى ومخالف للقانون الدولي،  مستطردا: “لا أعلم من يقف وراء دعم الخارجية الأثيوبية فى  إعلان الموافقة على اتفاق التخزين والتشغيل، ولكنه ليس اتفاقا نهائيا”، مشددًا على أن  سد النهضة لا يفيد مصر على الإطلاق، بل يتم ملئه من المخزون الاستراتيجى للسد العالى ويقل إنتاج كهرباء السد العالى وتتعرض مصر آثار الجفاف فى سنوات الجفاف.

وفي سياق متصل، جهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية، رسالة إلى إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني في سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة ضرورة حل الأزمة.

وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي والذي يشغل حاليا كذلك رئاسة الاتحاد الإفريقي، وشدد بلينكين على قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الإثيوبي، وأعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها الهائلة نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد.

سد النهضه الولايات المتحدة الري والموارد المائية الخارجية الأثيوبية المخزون الاستراتيجي مصر والسودان منطقة تيجراي مخالف للقانون محمد نصر الدين علام الملء الثاني لسد النهضة

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