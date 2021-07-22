الرقمنة والضوابط الذكية للطاقة تخفض 350 مليون طن «كربون» بحلول 2050

أكدت لجنة التحول الرقمي لاستخدامات الطاقة التابعة للوكالة الدولية للطاقة، أن المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار يخلق اليوم مصادر جديدة لبيانات غنية حول جودة الهواء واستهلاك الطاقة والمعلومات الجغرافية المكانية وأنماط حركة المرور وأدوات جديدة لإدارة تلك البيانات، جاء ذلك عبر بيان صادر حديثًا صباح اليوم بشأن بحوث الانبعاثات المتعلقة بالرقمنة والضوابط الذكية التي تهدف إلي تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكدت لجنة التحول الرقمي التابعة للوكالة الدولية للطاقة أنه يمكن أن يساعد التحول الرقمي والضوابط الذكية المدن على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ومستنيرة، لا سيما بشأن القضايا المتعلقة بالتخطيط والعمليات الحضرية المستدامة.

كما أوضحت لجنة التحول الرقمي التابعة للوكالة الدولية للطاقة أنه يمكن أن يساعد تجميع هذه التدفقات الجديدة من المعلومات في تحسين تشغيل وكفاءة أنظمة الطاقة والتصدي لتحديات الإنصاف والموثوقية، موضحة أنه على افتراض أنه يمكن إدارة المخاوف بشأن الوصول إلى البيانات والخصوصية والأمن بشكل فعال. يمكن أن تكون الحلول والأنظمة الرقمية قوية بشكل خاص في المدن، حيث تخلق البيئة عالية الكثافة وفورات الحجم، وتقليل الحاجة إلى بنية تحتية جديدة وخلق فرص جديدة.

وأشارت لجنة التحول الرقمي التابعة للوكالة الدولية للطاقة إلي أن يادة التوليد من مصادر الطاقة المتجددة الموزعة تطلب تقليل استخدام موارد الوقود الأحفوري، وكهربة النقل والتدفئة، مجموعة واسعة من خيارات المرونة، ما يفرض تحديات جديدة ولكن أيضًا يخلق فرصًا جديدة لإدارة البنية التحتية للطاقة. تتمتع الحكومات الوطنية والمحلية، معًا، بوضع جيد لتنفيذ مجموعة واسعة من السياسات المبتكرة والتمويل والحلول التكنولوجية التي ستدعم تحولات الطاقة الشاملة والمرنة والمرنة في المدن.

الرقمنة تقود تحولات الطاقة المستدامة

وقالت لجنة التحول الرقمي التابعة للوكالة الدولية للطاقة، أنه يمكن أن تساعد الحلول الرقمية في المباني، مثل أجهزة الاستشعار الذكية وأجهزة التحكم في منظمات الحرارة والإضاءة، المستهلكين على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة وإطلاق العنان للتغييرات السلوكية ونمط الحياة التي تؤدي إلى استخدام مستدام للطاقة، لا يمكن للبلدان أن تفي بأهدافها المناخية دون تحسين كفاءة بناء الطاقة والطلب على الطاقة؛ العمل على مستوى المدينة أمر حتمي، يمكن للمباني المجهزة بتقنيات جديدة أن توفر المرونة لدعم إزالة الكربون من نظام الطاقة والأمن والمرونة.