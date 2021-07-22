رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، في برقيته، "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وتاريخ كفاح الشعب المصري العظيم، مؤكدا أن الشعب المصري سيظل دائما يقف بجانب قواته المسلحة ضد كل من يريد النيل من مصرنا الغالية سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن تحقق مصرنا الغالية كل ما تصبو إليه نحو مزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة"

كما بعث رئيس الجامعة، برقية تهنئة للواء محمد سالمان الزملوط،

محافظ الوادي الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ بالمحافظة ولأهالي الوادي الجديد بهذه المناسبة التي معها ولدت محافظة الوادي الجديد، وقال فيها، إنني إذ أنتهز هذه الفرصة ان اهنئ سيادتكم وأدعو الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية متمنيا لوادينا الجديد كل تقدم وازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة وكل عام وأنتم بخير.