الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع زيادة الركاب.. «السكة الحديد»: تكثيف أعمال تعقيم القطارات في ثالث أيام العيد

تعقيم القطارات
تعقيم القطارات

قالت هيئة السكة الحديد، أنه تم تكثيف أعمال تعقيم وتطهير القطارات، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذا لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة.

التفتيش على ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل محطات السكك الحديدية

وأوضحت هيئة السكة الحديد، إن هناك انتشار لكافة عمال التعقيم والتطهير، وذلك نظرا لزيادة عدد الركاب داخل المحطات مما يتطلب تكثيف التعقيم والتطهير لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يتم التفتيش على ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل محطات السكك الحديدية.


و كانت مصادر خاصة في هيئة السكك الحديد،  قد كشفت عن نقل ما يقرب من 2.5 مليون راكب، خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك، بزيادة ما يقرب من 40%عن عيد الأضحى العام الماضي.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك إقبالا ضخما على مرفق السكك الحديدية وذلك خلال احتفالات عيد الأضحى، بسبب التحسن الملحوظ فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومكنت هيئة السكة الحديد من توفير مستوى عالى من الخدمة من خلال تزويد القطارات بعربات محسنة "تحيا مصر" إلى جانب ذلك تزويد القطارات بعربات روسية جديدة.

تكثيف الرحلات اليومية على خطوط الوجهيم البحرس والقبلي

وتابعت المصادر، أنه تم تكثيف الرحلات اليومية على خطوط الوجه البحري وكذلك خطوط الوجه القبلي، حيث تم توفير ما يقرب من 131 ألف مقعد يوميا وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة القطارات التي تم تشغيلها العام الماضي.

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بمتابعة كافة عمليات حجز التذاكر وذلك حرصا منها على توفير كافة احتياجات المواطنين وعدم التقصير فى عملية حجز التذاكر بشكل يومي، لافتة إلى أن الإقبال كان ضخم على قطارات الوجه القبلي وذلك بسبب سفر المواطنين لقضاء إجازة العيد. 

ونوهت المصادر عن أن هناك رقابة على حجز التذاكر حتى يوم 31 يوليو الجاري حتى عودة المواطنين من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها أمس، أنه بناء على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المواصلات، واستجابة لرغبة جمهور الركاب، تقرر عودة الحجز على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري اعتبارا من أمس الأربعاء الموافق 21 / 7 /2021 بالإضافة إلى صرف تذاكر واقف في حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب.

تعقيم القطارات اليوم تشارك أعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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