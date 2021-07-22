الخميس 22 يوليو 2021
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عالم

160 ألف إصابة حرجة بين مصابي كورونا بالعراق

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت السلطات الصحية العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 160 ألف إصابة حرجة بعد دخول البلاد الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق فالح الزيادي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة، ووصل عدد الحالات الحرجة في المستشفيات الى اكثر من 160 الف مصاب، فضلا عن اكثر من 750 شخصا في العناية المركزة".

وأضاف أن "فئة الشباب هم اكثر الفئات المستهدفة في هذه الموجة"، مؤكدًا على "الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة، ومنها الإجراءات الوقائية والتباعد وضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتوصيات اللجنة".

وأضاف أن "الالتزام بالتوصيات، بالإضافة إلى أخذ اللقاح، سيعطيان نتائج إيجابية بالموقف الوبائي"، داعيا "الجهات الدينية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على اللقاح وزيادة نسبة المتلقحين للوصول الى المناعة المجتمعية".

وكانت وزارة الصحة العراقية قالت في بيان صدر أمس الأربعاء، إن الموجة الثالثة تسبب ضغطًا شديدًا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الحرجة، بضمنها فئة الشباب، فيما أطلقت نداءًا وطنيًا لكل العراقيين بالتعاون معها والمساعدة  في إيقاف سلسلة انتقال الوباء، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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