الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الهواء الأسوأ في العالم».. كارثة جديدة تهدد الولايات المتحدة

تلوث الهواء في نيويورك
تلوث الهواء في نيويورك

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن جودة الهواء في مدينة نيويورك من بين الأسوأ في العالم حيث غطى الدخان الناتج عن حرائق الغابات التي اندلعت على بعد عدة آلاف من الأميال على الساحل الغربي للبلاد المدن في أنحاء شرق الولايات المتحدة.

ونصح مسئولو الولاية في نيويورك الأشخاص المعرضين للخطر، مثل المصابين بالربو وأمراض القلب، بتجنب الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق حيث ارتفعت نسبة تلوث الهواء لتتفوق على ليما في بيرو وكلكتا في الهند ليتم تصنيفها على أنها الأسوأ في العالم يوم الثلاثاء.

وتسبب الدخان الناتج عن أكثر من 80 حريق غابات كبير مشتعل في غرب الولايات المتحدة في سماء ضبابية وانخفاض جودة الهواء في مدن شرق أمريكا وكندا بما في ذلك فيلادلفيا وواشنطن العاصمة وبيتسبيرج وتورنتو، وكذلك نيويورك، ما تسبب في شروق الشمس الناري وحتى الاستحمام القمر بلون أحمر غير معتاد ليلة الثلاثاء.

وفي صباح الأربعاء، ارتفع مؤشر جودة الهواء إلى 157 في مانهاتن، أعلى بكثير من عتبة 100 ما يعني ان الصحة العامة مهددة. 

ويشمل الأشخاص المستضعفون النساء الحوامل وكبار السن، على الرغم من أنه حتى الأشخاص الأصحاء خارج هذه المجموعات يمكن أن يواجهوا صعوبة في التنفس وتهيج الحلق وسيلان العين عند تعرضهم للهواء بهذا السوء.

وقال جورج بوب، أستاذ دراسات الأرض والبيئة في جامعة ولاية مونتكلي: "أعتقد أنه من غير المعتاد وجود هذا النوع من الضباب، ولا أتذكر رؤية هذا النوع من الأشياء من قبل".

وأضاف: "يمكنك دائمًا رؤية الأفق في مانهاتن، على الأقل صورة ظلية، إذا كان يومًا ضبابيًا، ولكن ما يحدث الان غير مسبوق".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن الدخان المنبعث من الحرائق الغربية قد تصاعد إلى كندا وانتشر إلى الشرق، ما أدى إلى إغراق ولايات مثل مينيسوتا في ظروف جوية غير صحية.

 ويمكن للرياح أن تحمل بسهولة جزيئات السخام الصغيرة المنبعثة من الأشجار والنباتات المحترقة، المعروفة باسم PM2.5، لمسافات كبيرة، ويمكن لجسيمات PM2.5 هذه، عند استنشاقها، أن تخترق الرئتين وتسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

تلوث هواء نيويورك الولايات المتحدة حرائق غابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

فيديو متداول ..الرئيس السيسي يجري حوارًا مع أحد المجندين في العلمين الجديدة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

تفاصيل قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلات والأجنبية بالجامعات المصرية 2021

الرئيس السيسي يبحث مع الجانب الألماني سبل تطوير منظومة الصناعات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل