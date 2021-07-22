مستشار مفتي الجمهورية يوضح طريقة لمن يريد رؤية النبي في المنام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن كل الناس نفسها ترى النبي عليه السلام فهو حنين وسهل لين جميل، وبدأ بدعاء للمشاهدين وهو: “اللهم لا تموتنا حتى تكحل أعيننا بالنظر إلى الطلعة البهية من وجه خير البرية، يا ربنا أرزق كل مشتاق ونحن منهم أن نعاني النور المحمدي في الدنيا والآخرة، وأنا نعاينه قبل أن تقبض أرواحنا إليك”.

وأضاف في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الذي يريد رؤية النبي عليه السلام يكثر من الصلاة على النبي فإذا كان الشخص يصلى على النبي مائة مرة قيزيد ويصلى مائتين، وإذا كان يصلى ثلاثة مائة فيزيد، فهناك أفراد تصلى مائة ألف مرة في اليوم، ويرون سيدنا النبي، فهناك أناس لا يفارقهم النبي من كثرة الصلاة على النبي.

وتابع: أن مشايخنا الكبار وعلمائنا كانوا يكثرون الصلاة على الحبيب لدرجة أنهم يحسون بأنفاس النبي معهم في كل شئ ولا يستطيعون أن يمر يوم دون الصلاة عليه بكثرة.



طرق التواصل مع دار الإفتاء



يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.



كما تقوم ببث مباشر دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفء علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها.