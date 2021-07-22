الخميس 22 يوليو 2021
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سياسي

برلمانية: ثورة 23 يوليو أكدت أن الجيش المصري سند الأمة وحصنها المنيع

هند رشاد
هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في أذهان المصريين، خاصة وأنها أكدت للجميع أن الجيش المصري كان وما زال وسيظل دائما سند الأمة والحامي لأرض الوطن، وتمثل هذا في مواقف عديدة أبرزها ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونية 2013، حيث ساند إرادة الشعب المصري، ولنا في التاريخ الكثير من الشواهد، وسيظل هو الحصن المنيع للمنطقة بالكامل.

وأكدت رشاد، أن الذكرى الـ69 لثورة يوليو تأتي ومصر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات والمشروعات القومية، بالأمس القريب نادت ثورة يوليو بالعدالة الاجتماعية، واليوم ما نشهده من عدالة اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية على الأرض ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالبسطاء ومحدودي الدخل والفئات البسيطة، ولعل المشروعات القومية لها نتائج عظيمة على الأرض، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، أو توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن ثورة 23 يوليو العظيمة بمثابة الواجب الوطني الذي حرر البلاد، واهتمت بمن يستحقون وهم السواد الأعظم من شعب مصر لذلك كانت وستبقى حركة الضباط الأحرار ثورة مصرية خالصة لجيش ولشعب اختار أن يكون له إرادة في تغيير نظامه، وسيظل الجميع يتذكر هذه الثورة العظيمة المجيدة على مر التاريخ.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائما حاضرة فى وجدان الشعب المصرى، بما حققته من انجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعا عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة.

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