الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الرعاية الصحية» تعلن انضمام ميكروسكوبين عالميين لمستشفى «رمد بورسعيد»

المنظار الجديد
المنظار الجديد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن وصول 2 ميكروسكوب جراحي من أحدث وأدق الميكروسكوبات على مستوى العالم في إجراء العمليات الجراحية المتطورة داخل العين لمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، وذلك لأول مرة ببورسعيد ومدن القناة ومنطقة الدلتا وبمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه الميكروسكوبات تعد نقلة طبية جديدة في مجال إجراء العمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين بما فيها عمليات الشبكية والمياه البيضاء، وأنها تُعد إضافة قوية للأجهزة الطبية المتطورة المتوفرة داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد.

وأضافت، أن وصول هذه الميكروسكوبات إلى مستشفى الرمد التخصصي هي خطوة عملاقة في طريق استمرار تقديم خدمة مميزة للمتعاملين داخل المستشفى، حيث أنها مزودة بعدسات تتيح القيام بإجراء العمليات والجراحات الدقيقة لمعالجة أمراض العيون بمهارة وجودة عالمية، مثل العمليات التي يتم فيها التعامل مع الأغشية الموجودة على مركز الإبصار أو التلفيات الموجودة في الشبكية لمرضى السكري.

وتابعت: أن هذه الميكروسكوبات تُسرع من وتيرة إجراء العمليات وسرعة علاج المرضى، إضافة إلى أنها تسهم في توافر جميع أنواع العمليات الخاصة بعلاج أمراض العيون والشبكية داخل مستشفى الرمد التخصصي، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة نحو إمداد مستشفياتها بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إتاحة أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وكذلك تيسير وتوفير الخدمات المتقدمة لهم داخل نطاق محافظاتهم وتجنبهم مشقة وعناء السفر بما يخفف عبء المرض من على كاهلهم وذويهم، كأحد أهداف رؤية الهيئة ورؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة 2030.

ولفتت الهيئة، إلى أن عمليات معالجة أمراض شبكية العيون من الخدمات الطبية المستحدثة داخل نطاق محافظة بورسعيد والتي بدأت بالتزامن مع تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة في يوليو 2019، مؤكدة حدوث طفرة كبرى خلال هذين العامين في نجاح إجراء العديد من عمليات الشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد تماشيًا مع دستور عمل الهيئة نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

جدير بالذكر، أن مستشفى الرمد التخصصي من المستشفيات الرائدة في معالجة أمراض العيون والشبكية والمياه البيضاء داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة ومنطقة الدلتا، وأنها تقدم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للمرضى، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية (27) سرير داخلي لعلاج وإقامة المرضى بالإضافة إلى (4) غرف عمليات والتي تقدم من خلالها مستشفى الرمد الخدمات الجراحية العاجلة وغيرالعاجلة سواء عمليات بسيطة أو صغرى أو كبرى أو ذات مهارة.

هيئة الرعاية الصحية بورسعيد ميكروسكوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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