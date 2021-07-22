بسبب خصومة ثأرية.. التحقيق مع 3 متهمين بإطلاق النيران على مسن بمنشأة القناطر

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع 3 متهمين بقتل مسن للأخذ بالثأر في منشأة القناطر بالجيزة وطلبت النيابة ضبط وإحضار آخرين متهمين بالاشتراك في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ويكثف رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط اثنين من المتهمين بقتل مسن، بإطلاق النار عليه، بسبب خصومة ثأرية في منشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على 3 من المتهمين، اعترفوا بارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وكشفت تحريات رجال المباحث، التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه منذ ما يقرب من 50 عاما، وخلال فترة شبابه، حصل على ثأره، وقتل المتهم بقتل والده، حتى قرر أفراد من أسرة الشخص القتيل الثأر له، رغم مرور تلك السنوات، فرصدوا تحركات المجني عليه المسن، وخلال تواجده بأرضه الزراعية، أطلقوا النار عليه وفروا هاربين.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.