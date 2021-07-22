4 أنواع من الشاي تُساهم في إنقاص الوزن

يعاني الكثير من الوزن الزائد، ويبحثون عن المشروبات التي تساعد في نزول الوزن.

ويعتبر الشاي من أشهر المشروبات التي أثبتت جدارة في إنقاص الوزن.

وهناك أنواع شاي أخري اثبتت قدرتها علي أنقاص الوزن بخلاف الشاي الأخضر، بحسب موقع “ Medicalnewstoday".

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر واحد من أكثر أنواع الشاي التي يتم ذكرها عند التحدث عن خسارة الوزن، لما يحتويه من كميات كبيرة من الكاتيكين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعزز التمثيل الغذائي وتساعد في تكسير الدهون، و وجدت دراسة أن الجمع بين الكافيين والكاتيكين يعمل بشكل رائع في تكسير الدهون وحرق السعرات الحرارية.

الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على الكمية الأكبر من الكافيين ما يجعله صديقاً لخسارة الوزن، المزيد من الكافيين يعني زيادة الطاقة التي يمكن أن تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وجدت دراسة أن شرب 3 أكواب من الشاي الأسود يومياً تزيد خسارة الوزن وخصوصاً منطقة الخصر، ويحتوي الشاي الأسود على كميات كبيرة من مركّبات الفلافونويد الذي يساعد على خفض مؤشّر كتلة الجسم.

شاي النعناع

كوب ساخن من شاي النعناع، يعمل كمثبّط طبيعي للشهية، حتى مجرد استنشاق الشاي كل ساعتين يمكن أن يوفّر نفس الفائدة.

الشاي الأبيض

الشاي الأبيض يحتوي على أعلى نسبة من المغذيات الدقيقة الحارقة للدهون المعروفة باسم البوليفينول، ويساعد الشاي الأبيض في تكسير الدهون ويمنع تكون الخلايا الدهنية الجديدة، يمكن للشاي الأبيض تعزيز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 4 إلى 5%، ما يؤدي إلى حرق من 70 إلى 100 سعرة حرارية إضافية يومياً.

شاي البابونج

مشروب قوي مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادّة للبكتيريا، وهو معروف بآثاره المهدئة التي تساعد على النوم وتحسّن مناعة الجسم، كما أنه يساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، من المعروف أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تحارب بعض أنواع السرطان، تظهر الأبحاث أن أولئك الذين يشربون شاي البابونج يتمتّعون بحياة طويلة مقارنة بمن لا يشربون هذا النوع من الشاي.

شاي الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل لسنوات في محاربة الأمراض وعلاجها، هذا الشاي هو وسيلة فعاّلة لتهدئة دوار الحركة، يحتوي شاي الزنجبيل على مركّب يسمى جنجرول، والذي يستخدم في العلاجات التي تحمي من أمراض مثل السرطان وضغط الدم والسكري، هو بديل جيّد للأدوية المضادّة للغثيان لأولئك الذين لا يستطيعون تناول هذه الأدوية. يمكن أن يساعد أيضاً على إنقاص الوزن وتحسين التحكّم في نسبة السكر في الدم بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

شاي الكركديه

يلعب شاي الكركديه دوراً مهماً في خفض ضغط الدم، تظهر الأبحاث أنه إذا شرب الشخص شاي الكركديه بشكل مستمر لمدة 6 أسابيع، فقد ينخفض ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن له فوائد وقائية ضدّ السمنة، يحتوي على مضادات الأكسدة، الأنثوسيانين والتي تقلّل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكر والسرطان.