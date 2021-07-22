الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. المؤرخ خطاب معوض في لقاء عن «سمير غانم والقوة الناعمة» بساقية الصاوي

سمير غانم
سمير غانم

تستقبل قاعة الكلمة التابعة لساقية الصاوي بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ لقاء مفتوح تحت عنوان “سمير غانم والقوة الناعمة”، مع المؤرخ والناقد الفني خطاب معوض خطاب٬ في حديث عن الفنان الراحل سمير غانم والقوة الناعمة.

ومن المقرر أن يتطرق اللقاء إلى مناقشة أحدث كتابات خطاب معوض خطاب٬ والصادر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "شخصيات مصرية".

وفي مقدمته للجزء الثالث من كتابه "شخصيات مصرية"٬ يقول مؤلفه خطاب معوض خطاب:  إنهم نجوم وإن جهل الكثيرون أسماءهم، وهم نجوم وإن خفي على الكثيرين إبداعهم، وهم نجوم أبدعوا وتميزوا في أعمالهم، هم نجوم وإن تم تهميشهم. هم شخصيات مصرية مبدعة في مجالات مختلفة، نعم هم مبدعون في الفن والغة والأدب والعلوم والطب والسياسة وفي جميع المجالات.

وكان الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم قد رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي، بعد رحلة عطاء ومسيرة فنية إبداعية٬ أدخل من خلالها البهجة علي قلوب متابعيه في مصر والعالم العربي.

قدم الفنان سمير غانم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال التي تنوعت وتوزعت ما بين المسرح والسينا والتلفزيون، حيث قدم للمسرح العديد من الأعمال المسرحية نذكر من بينها مسرحيات: “المتزوجون ــ طبيخ الملايكة ــ روميو وجولييت ــ جحا يحكم المدينة ــ بهلول في أسطنبول ــ أخويا هايص وأنا لايص ــ موسيقي في الحي الشرقي ــ فندق الثلاث ورقات ــ صفقة بمليون دولار ــ مراتي زعيمة عصابة”، وغيرها.

أما في الدراما التليفزيونية فقد قدم الفنان الراحل سمير غانم العشرات من الأدوار خلال المسلسلات ومن بينها: “كابتن جودة٬ حكاية ميزو٬ نيللي وشريهان٬ يوميات زوجة مفروسة٬ بدل الحدوتة تلاتة٬ عوالم خفية٬ سوبر ميرو٬ عزمي وأشجان٬ دلع البنات٬ الكبير أوي٬ في اللا لاند٬ الصياد والحب٬ رجل شريف جدا٬ دعوني أعيش٬ فندق النجوم الزرقاء٬ البحث عن السعادة٬ بكيزة وزغلول٬ تزوج وابتسم للحياة٬ رحلة فطوطة السحرية٬ أنا وأنت والزمن طويل”، وغيرها.

وفي السينما قدم سمير غانم وشارك في أفلام: “تجيبها كده تجيلها كده هي كده٬ الرجل الذي عطس٬ آخر جنان٬ صغيرة علي الحب٬ عالم عيال عيال٬ فقراء ولكن سعداء٬ حل يرضي جميع الأطراف٬ احترس عصابة النساء٬ عبقري على ورقة دمغة٬ المنحوس٬ العرضحالجي في قضية نصب٬ طير في السما٬ رحلة المشاغبين٬ الجدعان الثلاثة٬ علي جنب ياسطي٬ أرباب سوابق٬ ليس لعصابتنا فرع آخر٬ عريس في اليانصيب٬ ثلاثة على واحد٬ أميرة حبي أنا٬ بنت اسمها محمود”، وغيرها من الأدوار السينمائية والمسلسلات الإذاعية بالإضافة إلي فوازير "فطوطة" والتي حققت رواجا ونجاحا كبيرين.

خطاب معوض سمير غانم القوة الناعمة شخصيات مصرية ساقية الصاوي

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