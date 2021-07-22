ماليزيا تُسجل 13034 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الماليزية، 13 ألفا و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام الصحة في الوزارة نور هشام عبدالله ـ في تصريح أوردته صحيفة "ملاي ميل" الماليزية، اليوم الخميس، إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 964 ألفا و918 حالة، بينهم 142 ألفا و51 حالة نشطة.

وأكد تعافي 8436 شخصا من الفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 815 ألفا و 293 شخصا بينما تم الإبلاغ عن 134 وفاة ليبلغ الإجمالي 7574.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.