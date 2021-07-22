وزير البترول: تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى 2040

تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات 8 مليارات دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، أن صناعة البتروكيماويات المصرية ستشهد طفرة نوعية مرتقبة خلال الفترة المقبلة، في ضوء عدد من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالي 8 مليارات دولار في مقدمتها مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتي تقدر استثماراته بحوالي 7.5 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقود مع شركتي بكتل الأمريكية وأكسنس الفرنسية وبمشاركة شركتي إنبي وبتروجيت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع.

- تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 مما يسهم إيجابياً فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، لافتاً إلى أنه تجري دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات، للبدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية ، التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأشاد الوزير بجهود الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتحقيقها نتائج أعمال متميزة ، مؤكداً على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذها لوضعها على خريطة الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا ، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .

مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات يهدف لإنتاج 2.8 مليون طن

ومن جانبه أشار الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إلى تطور تقدم أعمال مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والذى يهدف إلى إنتاج 2.8 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية ، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الحالية توقيع عقد استشاري إدارة المشروع PMC نهاية يونيو الماضي وتوقيع اتفاقية مع تحالف شركات إنبي وبتروجت وبكتل الأمريكية لأعمال التصميمات الهندسية ، كما تم اختيار أصحاب رخص التصنيع ومخطط توقيع العقود خلال الفترة القليلة القادمة .

كما أشاررئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إلى تأسيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوى ووضع المشروع فى إطار التنفيذ ، ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنوياً من مادة الإيثانول الحيوي الذى يُستخدم في مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك في المجالات الطبية فى صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه مادةَ خامًا في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، الأسيتالدهيد، الأسيتون، الإيثيل أسيتات، الإيثيلين، وغيرها ، كما يُستخدم أيضًا في إنتاج بعض المنتجات الثانوية، مثل ثانى أكسيد الكربون الذى يُستخدم فى صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف)، والذي يُستخدَم فى مركّزات الأعلاف، وتقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 112 مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام 2023.

إنتاج البولي سيلكون أحد أهم المشروعات الجاري دراستها

وأوضح أن مشروع إنتاج البولي سيلكون يعد أحد أهم المشروعات الجاري دراستها، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج 32 ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالي 120 مليون دولار .

كما أشار"هلال" إلى أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام المالي 2020/2021 ، حيث أوضح أنه تم تسويق 390 ألف طن بزيادة نسبتها 13% على العام السابق ، كما تخطى حجم إنتاج المواد البتروكيماوية بالشركات التابعة خلال العام كمية 4 مليون طن مقارنة بكمية 3.87 مليون طن العام السابق وبزيادة نسبتها 4% ، كما أشار إلى تحقيق الشركة حجم استثمارات بالموازنة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام مقارنة بإنفاق 218 مليون العام السابق وبنسبة تطور 213% وبزيادة 128% عن المخطط مما يعكس مدى تطور حجم استثمارات الشركة فى تنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة .