آخر رسالة لـ«المحاسب العاشق» بالقليوبية قبل إنهاء حياته على يد زوجته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور والتعليقات والرسائل الغرامية التي للزوج محمد أحمد عبدالحفيظ والذى لقى مصرعه على يد زوجته في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصاريف العيد.

وتفاعل كثيرون مع منشورات المجنى عليه والمتهمة على صفحتيهما الشخصية على موقع التواصل “فيسبوك”، خاصة الرسالة الأخيرة للضحية، والتي قال فيها "وتبقي هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، بينما دونت هي تعليقًا على إحدى صوره: "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".

وأدلت المتهمة بتفاصيل الجريمة التى ارتكبتها فى حق زوجها أمام النيابة أنها كانت فى حالة دفاع عن النفس بعدما إنهال عليها زوجها بالضرب المبرح بعد مطالبتها له بمبلغ من المال لزوم نفقات المنزل ومصروفات العيد وشراء ملابس جديدة والاحتفال باستقبال العيد وسط فرحة أولادنا.

وأوضحت المتهمة: "أننى طلبت منه بزيادة المبلغ المالى حتى استطيع شراء كافة الاحتياجات وملابس الأطفال لكى يفرحوا مثل باقى أطفال المنطقة بالعيد ولكنه رفض بشده وظل يردد بعض العبارات ونشبت على أثرها خلاف حاد بيننا محاولًا التعدي عليا ولكننى تمكنت من الدفاع عن نفسى وامسكت بسكين كان في يدى وقت الخلاف وتواجدنا في المطبخ وفقدت كل اعصابى ولم أشعر إلا والسكين فى صدره والدماء تسيل وتخرج من ملابسه وسقط على الأرض وفارق الحياة فى لحظات لم أشعر بها.

وتابعت:"لم أقصد قتله وإنما حدثت بيننا مشاجرة حامية وحاول ضربي، فلم أدرِ بنفسى إلا وأنا أطعنه بالسكين فى صدره دون قصد منى قتله ولكنها لحظات شيطان سيطرت على عقلي ودفعني إلى قتل زوجى الذى كنت أحبه وأشعر معه بالحنان".

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، و بالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر. س" 25 سنة ربة منزل وزوجها "م أ. ع" 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا أثناء وقوفها في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة وتم نقل الجثة الى المستشفى وألقى القبض على الزوجة وتحرر محضر بالواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ قرابة الـ4 سنوات ولديهما طفلان وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.