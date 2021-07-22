«الصحة» تكشف «أهم نصيحة» للحماية من الطقس الحار والوقاية من كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه في ظل الطقس الحار الذي تشهده البلاد هذه الفترة فإن المواطن بحاجة إلى شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الماء يعزز صحة الجسم ويقوي مناعته ضد فيروس كورونا.

وأكدت أن الجسم خلال ارتفاع درجة الحرارة يعمل بجهد إضافي ما يجعله يحتاج لمزيد من السوائل للإستمرار في ممارسة نشاطه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الفضفاضة التي لا تسبب في ارتفاع حرارة الجسم، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء ارتفاع درجات الحرارة ينصح بارتداء مملكة من القماش التي تسمح بدخول الهواء ومطابقة للمواصفات، و تجنب الأنشطة عالية الطاقة في الهواء الطلق تجنب العمل بالخارج أثناء حرارة الظهيرة إن أمكن.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية، نهارًا، معتدل على غالبية الأنحاء ليلًا، كما يجب المحافظة على برودة المنزل للمحافظة على عدم الإصابة بالاجهاظ الحراري التي تسببها درجات الحرارة المرتفعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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