الخميس 22 يوليو 2021
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سياسي

رئيس «سياحة النواب» تهنئ الرئيس بذكرى 23 يوليو: إنحازت لقضايا الأمة العربية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

هنأت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت النائبة نورا على، في بيان لها، إن ثورة 23 يوليو علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات مهمة وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة، مضيفة أنها ستظل هذه الذكرى حية في وجدان كل الأجيال، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، وحمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر عزتها وكرامتها.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن ثورة 23 يوليو إنحازت لقضايا الأمة العربية والمواطن العربي وغيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، وقضت على الإقطاع، وعلى الاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال، وجاءت ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة امتداداً لأهدافها النبيلة ومسيرتها الوطنية المشرقة لتشهد مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى في المدن والقرى والريف.

واختتمت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب بيانها قائلة، «وتحيا جمهورية مصر الجديدة عزيزة مرفوعة الرأس والهامة فى ظل القيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة التنمية والبناء والإنجازات ».

النائبة نورا على والطيران مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 23 يوليو ذكرى ثورة يوليو

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