الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك (فيديو)

الداخلية تواصل تأمين
الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين

واصلت وزارة الداخلية جهودها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، في إطار استراتيجيتها برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع.

يأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

ونفذت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك. 
  


تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية،  وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.    


كما يضطلع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.
      
وأعدت الوزارة خطة انتشار أمني مكثف بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات.  

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك.

 

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