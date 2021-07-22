المتهمة بقتل زوجها بالقليوبية: الشيطان سيطر على عقلى وطعنته بسكين المطبخ

روى أهالى جيران الزوج التى قتلته زوجته بسكين المطبخ بسبب خلافات بينهما على مصروفات عيد الأضحى المبارك أنهما متزوجات منذ 4 سنوات لديهما طفلان أحدهما رضيع وكانت الزوجة يحدث منها خلاف مع زوجها المحاسب القتيل كعادة أى منزل به خلافات ولكن لم تصل حد الجريمة حيث أننا فوجئنا بأصوات وعويل امام المنزل وقدوم سيارات الإسعاف والشرطة وأفادوا أن “ريهام” قتلت “محمد” بسكين المطبخ علشان خلافات بينهم على نفقات المنزل ومصروفات واحتياجات عيد الأضحى المبارك.

فيما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسائل ومنشورات خاصة بالزوج الذي قتلته زوجته بسبب مصروف المنزل والعيد بقرية طنط الجزيرة بطوخ بمحافظة القليوبية، حيث اجتاحت موجة من الغضب بين المستخدمين بسبب رسائل الحب والغرام التي أهداها الزوج لزوجته المتهمة، قائلين "أنها لا تستحقه مطالبين بأقصى العقوبة المتهمة".

وتداول البعض منشورًا للزوج الضحية يوجه فيه رسالة غرامية لزوجته المتهمة، قائلًا "وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي" بينما كتبت الزوجة تعليقا على إحدى صوره "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".

فيما كشفت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان أحدهما رضيع، والآخر 4 سنوات.

كما أمر قاضى المعارضات بمحكمة طوخ بمحافظة القليوبية، تجديد حبس "ر س"ربة منزل والمقيمة بمنطقة طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ 15يوما على ذمة التحقيقات، والمتهمة بقتل زوجها المحاسب، نتيجة الخلاف على نفقات المنزل واحتياجات مصروفات عيد الأضحى المبارك والتى طعنته طعنات نافذة فى صدره بسكين المطبخ وسقط غارقًا فى دمائه التى جعلت المنزل بحيرة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأدلت المتهمة بتفاصيل الجريمة التى ارتكبتها فى حق زوجها أمام النيابة أنها كانت فى حالة دفاع عن النفس بعدما إنهال عليها زوجها بالضرب المبرح بعد مطالبتها له بمبلغ من المال لزوم نفقات المنزل ومصروفات العيد وشراء ملابس جديدة والاحتفال باستقبال العيد وسط فرحة أولادنا.

وأوضحت المتهمة: "أننى طلبت منه بزيادة المبلغ المالى حتى استطيع شراء كافة الاحتياجات وملابس الأطفال لكى يفرحوا مثل باقى اطفال المنطقة بالعيد ولكنه رفض بشده وظل يردد بعض العبارات ونشبت على أثرها خلاف حاد بيننا محاولًا التعدي عليا ولكننى تمكنت من الدفاع عن نفسى وامسكت بسكين كان في يدى وقت الخلاف وتواجدنا في المطبخ وفقدت كل اعصابى ولم أشعر إلا والسكين فى صدره والدماء تسيل وتخرج من ملابسه وسقط على الأرض وفارق الحياة فى لحظات لم أشعر بها.

لافتة إلى أننى لم أقصد قتله وإنما حدثت بيننا مشاجرة حامية وحاول ضربى، فلم أدرِ بنفسى إلا وأنا أطعنه بالسكين فى صدره دون قصد منى قتله ولكنها لحظات شيطان سيطرت على عقلى ودفعتى إلى قتل زوجى الذى كنت أحبه وأشعر معه بالحنان.

وكانت منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شهدت مصرع محاسب على يد زوجته، إثر مشادة كلامية لخلافات على مصروف المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، فاستلت سكينا من المطبخ ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة على الفور، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فأمرت بحبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى لواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي باشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية إلى مكان الواقعة بمنطقة طنط الجزيرة دائرة المركز وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر س"، 25 سنة، ربة منزل، وزوجها "م أ ع"، 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولًا، وعلى الفور توجهت الزوجة للمطبخ واستلت سكينا وطعنته فى صدره، فسقط على الفور جثة هامدة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بالحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.