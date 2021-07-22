الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بتوقيع قادة ثورة يوليو.. وثيقة الإعلان الدستوري بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية

الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

تحتفل مصر غدا الجمعة بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952، والتي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.

وتنشر «الدستور» وثيقة من ضمن وثائق مجلس قيادة الثورة، تضمن إعلان دستوري يشمل توقيع عدد من قادة الثورة على رأسهم محمد نجيب، و جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وعبد الحكيم عامر، وكمال الدين حسين، تتضمن إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد على، مع إلغاء الألقاب من أفراد تلك الأسرة.

كما تضمن الإعلان الدستوري، إعلان الجمهورية بحيث يتولى الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت.

كما نص الإعلان الدستوري، على أن يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.

 

 

ثورة 23 يوليو 1952 مجلس قيادة الثورة محمد نجيب جمال عبد الناصر انور السادات عبد الحكيم عامر كمال الدين حسين الغاء النظام الملكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

فيديو متداول ..الرئيس السيسي يجري حوارًا مع أحد المجندين في العلمين الجديدة

تفاصيل قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلات والأجنبية بالجامعات المصرية 2021

الرئيس السيسي يبحث مع الجانب الألماني سبل تطوير منظومة الصناعات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل