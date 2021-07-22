بتوقيع قادة ثورة يوليو.. وثيقة الإعلان الدستوري بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية

تحتفل مصر غدا الجمعة بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952، والتي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.

وتنشر «الدستور» وثيقة من ضمن وثائق مجلس قيادة الثورة، تضمن إعلان دستوري يشمل توقيع عدد من قادة الثورة على رأسهم محمد نجيب، و جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وعبد الحكيم عامر، وكمال الدين حسين، تتضمن إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد على، مع إلغاء الألقاب من أفراد تلك الأسرة.

كما تضمن الإعلان الدستوري، إعلان الجمهورية بحيث يتولى الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت.

كما نص الإعلان الدستوري، على أن يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.