الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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بعد حذف صور «المايوه».. جمهور أسما شريف منير يساندها: «بنحبك زي ما انتي»

أسما شريف منير
أسما شريف منير

حذفت المذيعة أسما شريف منير، بعض الصور لها التي نشرتها على موقع تبادل الصور- إنستجرام- بعد سيل من الهجوم الحاد عليها من قبل الجمهور بسبب الملابس المكشوفة التي كانت ترتديها.

وكتبت منير عبر حسابها الشخصي، أنها انصاعت لشيطانها وشعورها بالخطأ وهو ما جعلها تعدل عن هذا القرار قائلة: "مسحت الصورة اللي فاتت و قلت انزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت إني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح إني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح".

وتابعت: "أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي يتابعني إنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب إن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول إنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق"، ودعت الله أن يسامحها وأن يغفر للجمسع، متمنيه عيدا سعيدا لكل محبيها.

الأمر جعل عدد كبير من متابعي منير يكفون عن مهاجمتها، ويدعون لها بالهداية، فقالت نجوى عمرو، أنها تري أن" أسما" تفتقر لوجود قواعد صريحة تضع بها حدودها، وتنجرف وراء الجمهور، الأمر الذي سيمحو شخصيتها مع مرور الوقت، ووجهت حديثها لـ"أسما" قائلة:" لازم تكوني انتي عارفة الصحومن الغلط متستنيش الناس هي البي توجهك خليكي انتي سيدة قرارك".

وقالت ياسمين يوسف، إن الإعلامية تحاول الانخراط في حياة لا تشبه تربيتها؛ الأمر الذي يجعلها تعدل تصرفاتها سريعا، لأنها لا تقوم بها عن قناعة شحصية، ولكن فقط للتقليد، معقبة: "إنتي مش شبهم وإحنا بنحبك زي ما أنتي فمتقلديش حد".

كما قالت نرمين عادل، أنها تأمل أن تستمر الإعلامية على هذا السياق الأخير الذي وضعته لها وألا تنجرف وراء  شيطانها مرة أخرى.

أسما شريف منير شريف منير الانستجرام الجمهور ملابس مكشوفة المايوه

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