براتب يصل لـ1800 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بالمنيا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالمنيا، وذلك براتب يصل إلى 1800 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة.

أبرز الوظائف المتاحة

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مراقبين جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وذلك براتب 1500 جنيه.

كما تطلب الشركة، مشرفات إنتاج، وذلك براتب 1800 جنيه، وعمال حياكة، براتب 1500 جنيه.

و أوضحت الوزراة أنه على من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0862362017، والتواصل مع المدير المسؤول أحمد حسين، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، المطاهرة الشرقية، المنيا.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

كيفية التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو الجاري.



وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، دمياط، الأقصر، أسوان، البحيرة، والإسماعيلية، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر يونيو الماضي، وعددها 410 فرصة عمل.



وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.