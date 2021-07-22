نصائح لتفادي «حر يوليو».. أبرزها ارتداء الملابس القطنية وتجنب المقليات

تسود البلاد موجة حارة، خلال هذا الأسبوع، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وفي ظل الطقس الحار يعاني الكثيرون من ارتفاع درجة الحرارة خاصة كبار السن والأطفال.

وتستعرض “الدستور” عدد من النصائح لتفادي “حر يوليو”، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخبراء الطقس.

ارتداء الملابس القطنية

احرص على ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، فاتحة اللون، حتى تكون مريحة فى الأجواء الحار ولا تسبب لجلدك أي التهابات.

عدم الخروج فى وقت الذروة



ينصح بعدم الخروج فى النهار، خاصة كبار السن والأطفال، تحديدا فر وقت الذروة، ولكن اذا اضطررت للخروج نهارا ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

شراب السوائل باستمرار

احرص على الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه طوال اليوم، لتعويض المياه الخارجة من جسمك في هيئة عرق.

تناول المأكولات الرطبة

ينصح بتناول المأكولات التي تعطي شعور بالرطوبه وتحتوي علي نسبه ماء لتفادي العطش والجفاف، مثل الخيار و الكرفس والخس والكوسة والبطيخ وكانتلوب وخوخ وبرتقال وزبادى ومياه والجبنة القريش ومرق اللحم والفراخ، وكلها أطعمة تحافظ على المياه في جسمك وبتمنع العطش، بحسب الدكتورة جيهان الدمرداش، خبيرة التغذية.

الابتعاد عن السكريات

يمكنك تفادي العطش والجوع، خارج المنزل، وذلك من خلال الابتعاد عن تناول السكريات والبهارات والأكل المملح في نظامك الغذائي مثل (المكسرات والمخلل والجبن المالحة).

عدم السفر بالسيارة خلال فترة الظهيرة

ينصح بفتح نوافذ السيارة، لتهوية وتفريغ الهواء الساخن، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات.