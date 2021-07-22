الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدولة تختار نجم الجيل لإحياء أولى حفلات الصيف (فيديو وصور)

تامر حسنى
تامر حسنى

ثقة في أدائه المتميز المنفرد وحجم جمهوره العظيم، الفنان تامرحسني الآن بالفعل أصبح أيقونة العصر ورمز مصر الفني المشرف لجميع المصريين والوطن العربي للعالم، قدم حفلًا أسطوريًا ضخمًا بحضور مئة ألف شخص. 


وسط استعراض مسرحي تاريخي أشاد به كل الجمهور من إبهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح وإضاءته وحجمه واستعراضاته، وقد أثنى الجميع على دخلته المسرح حينما ظهر للجمهور وهو يهبط بمسرح خاص من أعلى قمة في المسرح واشتعل الصراخ والاندهاش من خطورة الفكرة، واختتم الحفل حينما ظهر على المسرح وكأنه شخصين، شخص يغني لجهة من الجمهور وشخص آخر يغني وسط الجماهير على مسرح آخر بشكل وكأنه بالفعل سحر، وظل يتساءل الجمهور كيف فعلها كيف أصبح اثنين تامرحسني على مسرح واحد، ولكن ها هو تامرحسني المنفرد السباق أسطورة عصره غناءً و تمثيلاً .


 

 

 

 

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