«الصحة»: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للاعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة مستمرة في رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات الحكومية المحيطة بمحافظة مطروح، خاصة مستشفيي العلمين والضبعة وتزوديهما بجميع الأجهزة الطبية اللازمة وتكثيف تواجد الأطقم الطبية بأقسام الطوارئ والرعايات المركزة.

وأوضح مجاهد، في تصريحات له، أنه تم تكثيف الرقابة على مستشفيات القطاع الخاص من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، بالإضافة إلى قيام فرق الطب الوقائي بتكثيف حملات الرقابة الدورية على المطاعم والمحلات والفنادق السياحية وسحب عينات من الأغذية ومياه الشرب وتحليلها بالمعامل التابعة للوزارة، للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة جميع المواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأشار مجاهد إلى أنه مع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أيضًا لتجنب انتشار الفيروس بين المواطنين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225869 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 49 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 283862 من ضمنهم 225869 حالة تم شفاؤها، و16465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.