الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 22 يوليو 2021 (سعر الجملة )

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 22 يوليو 2021

الفاكهة
الفاكهة

شهدت اليوم أسعار الفاكهة في سوق العبور"للجملة" استقراراً، اليوم الخميس 22 يوليو 2021، حيث استقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر) ليتراوح من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 إلى 40 جنيهًا للواحدة وزن من 8 إلى 10 كجم ، كما استقرت أسعار الليمون البلدي ليتراوح من 7 إلى 13 جنيها للكيلو.


سعر البرتقال صيفي من (2.5 : 4) جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من (5 : 8) جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي (7 : 13) جنيها للكيلو.

أسعار العنب


سعر العنب البناتي الأصفر (6 : 9 ) جنيهات للكيلو.

سعر العنب البناتي الأحمر (6 : 9) جنيهات للكيلو.

سعر العنب الأسود (7 : 11) جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح


سعر التفاح المصري من 11 : 17 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

أسعار البلح


سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

أسعار المانجو


سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 11 : 17 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 15: 22 جنيه للكيلو.

أسعار المشمش


المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

أسعار الفاكهة


سعر الكنتالوب من 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 4 : 5 جنيه للكيو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 15 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

كمثري خشابي: 15:9 جنيهاً للكيلو

سعر الكريز 30 جنيه للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً

أسعار الفاكهة اليوم سوق العبور اسعار الليمون يوم الخميس سعر البرتقال اسعار الفاكهة سعر الموز سعر البلح اليوم الخميس أسعار العنب اسعار المانجو أسعار البلح الصحراوي سعر التفاح المستورد المستوردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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