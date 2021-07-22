تايوان: قرار بشأن تخفيض إجراءات مواجهة «كورونا» خلال يومين

قال وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونج، في إفادة بتايبيه، إن السلطات الصحية سوف تعلن خلال اليومين المقبلين ما إذا كانت ستخفض مستوى التعامل مع أزمة فيروس كورونا إلى المستوى الثاني بدلا من المستوى الثالث الحالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تستمر قيود مكافحة الفيروس المفروضة حاليًا من المستوى الثالث، حتى 26 من يوليو الجاري.

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات التايوانية، اليوم، عن تسجيل 30 حالة إصابة محلية جديدة بمرض "كوفيد- 19".

وكانت تايوان سجلت، أمس الأربعاء، 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 16 منها، إصابات محلية، وتسع قادمة من الخارج، بالإضافة إلى خمس حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

