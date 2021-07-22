الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات مصرع شاب سقط من قطار في منشأة القناطر بالجيزة

مصرع شاب سقط من
مصرع شاب سقط من قطار

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمنشأة القناطر، وتوصلت التحريات وأقوال شهود العيان، إلى أن الضحية خلال استقلاله قطار، قفز منه خلال مرور القطار بالمحطة الخاصة ببلدته، لعدم توقف القطار بها، إلا أنه اختل توازنه وسقط أسفل عجلاته، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

- التوصل لهوية الضحية

وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وتم استدعاء أفراد أسرته، والاستماع لأقوالهم، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، بعد مناظرتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

و كان مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا بمصرع أحد الأشخاص بمنشأة القناطر، نتيجة حادث قطار.

- تفاصيل الواقعة

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا كان يستقل القطار وحاول القفز منه خلال سيره، لعدم توقف القطار بالمحطة الخاصة ببلدته، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار منشأة القناطر الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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