الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط استعلام مخالفات المرور مصر 2021 برقم لوحة السيارة

مخالفات المرور 2021
مخالفات المرور 2021

رابط استعلام مخالفات المرور مصر 2021 برقم اللوحة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى يومياً على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لرغبة أصحاب السيارات وسائقين في الاستعلام الالكتروني عن مخالفاتهم المرورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و كيفية الدفع الالكتروني المخالفات المرورية.


رابط استعلام مخالفات المرور مصر 2021 برقم اللوحة

وخصصت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام الفوري عن قيمة التصالح على مخالفات المرور وذلك في إطار التخفيف عن مالكي السيارات وسائقين خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تمنع من التكدسات والتجمعات والوقوف في طوابير أمام مقرات الإدارات المرور بمختلف محافظات الجمهورية والتعامل المباشر مع الموظفين والعاملين وذلك عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام الالكتروني حيث يتم تحديد قيمة المبلغ المراد دفعه وفقا لقانون المرور الجديد.

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خطوات الاستعلام الالكتروني عن مخالفات المرور

في سبع خطوات إلكترونية فقط يمكن إتباعها للحصول على إجمالي قيمة المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور الجديد الذي اعتمده مؤخراً أعضاء مجلس النواب وهي:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار خدمة نيابات المرور من الموقع الرسمي
  • اختيار إدارة المرور التابع لها الراغب في الاستعلام أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها
  • كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة
  • كتابة رقم اللوحة المعدنية ( أرقام و حروف)
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه.

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وسائل دفع المخالفات المرورية إلكترونيا

يمكن من خلال رابط استعلام مخالفات المرور مصر 2021 برقم اللوحة معرفة إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه و كيفية السداد وفق للوسائل الإلكترونية للدفع وهي :-

  • مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية
  • تطبيق مخالفاتي عبر الهاتف المحمول
  • شركات التحصيل الالكتروني المتعاقدة مع وزارة الداخلية وهي ( فوري، بيي، أمان، خدماتي،…)
  • أقرب مقر الإدارة العامة للمرور والتابع لها السيارة ورخصة القيادة.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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