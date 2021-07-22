غرق ونجا شقيقه التوأم.. انتشال جثمان غريق الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين، منذ قليل، جثمان شاب، لقي مصرعه غرقًا منذ مساء أمس ثاني أيام عيد الأضحي، بعد أن جرفته الأمواج، بشاطئ اسحق حلمي بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد غواصين الخير المتطوعين، أنه تلقي بلاغًا في ساعة متأخرة من مساء أمس بغرق شاب في شاطئ اسحق حلمي في حوالي السابعة من ثاني أيام عيد الاضحي، مؤكدًا على تواجد مجموعة من غواصين الخير في الشاطئ منذ تلقي البلاغ للبحث عن الجثمان.

وأضاف لـ«الدستور» أن الشاب يدعى أحمد عماد، 18عامًا من حي العامرية بالإسكندرية، وكان يسبح مع شقيقه التؤام عبد الرحمن، حيث تفاجئ بالسقوط في منطقة منخفضة في البحر وهو لا يجيد السباحة، بينما استطاع شقيقه الخروج من المياه بعد عدم تمكنه من إنقاذه.

وأوضح «المالحي» أنه تم الدفع بمجموعة من 8 غواصين من غواصين الخير المتطوعين، والذين بدأوا البحث عن الجثمان طوال الليل وحتى صباح اليوم حيث تم العثور على الجثمان وانتشاله، وتم التعرف عليه من أهله، لعمل الإجراءات اللازمة.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطيء الإسكندرية علي مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية علي المخالفين.

وشدد المحافظ علي الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد علي الشواطيء وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لثكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي.

وأوضح انه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ، لافتًا إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الإزدحام.