الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد : الانتهاء من إزالة آثار البقعة الزيتية علي شاطي بورسعيد ويشيد بجهود كافة الأجهزة المشاركة

إزالة آثار البقعة الزيتية التي ظهرت على شاطئ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  خلال جولتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم على شاطئ بورسعيد، انتهاء إزالة آثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت علي الشاطئ أمس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة، مؤكدا عودة الشاطئ إلى صورتة الطبيعية.


وقال المحافظ، إنه فور تلقي البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت علي الشاطئ على امتداد 1000 متر، بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة، ووزارة البيئة، والقوات المسلحة، ووزارة الصحة، ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول، وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة، ومحو آثار الثلوث علي الشاطئ في المنطقة المذكورة.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث، والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما علي آثار بقعة الزيت وأصبح الشاطئ في صورتة الطبيعية يستقبل آلاف المصطافين في ثالث أيام العيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى، كما تم تكثيف حملات النظافة بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي خلال العيد.

إزالة بقعة اثار محافظ بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

التشكيل المتوقع لـ مصر أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو

تحرير 105 محاضر وإغلاق 4 مطاعم في حملة رقابية بالإسماعيلية

صعود الأسهم الأوروبية بفضل توقعات الأرباح والسياسة النقدية

طعنه بسلاح أبيض.. شاب يتجرد من إنسانيته ويقتل والده بالإسماعيلية

أول صورة من عينات البترول بشأن بقعة زيت شاطى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

جلال حمام

رئيس لم يضيّع الأمانة.. ولن يضيّع مياه النيل

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل