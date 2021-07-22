إزالة آثار البقعة الزيتية التي ظهرت على شاطئ بورسعيد

محافظ بورسعيد : الانتهاء من إزالة آثار البقعة الزيتية علي شاطي بورسعيد ويشيد بجهود كافة الأجهزة المشاركة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم على شاطئ بورسعيد، انتهاء إزالة آثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت علي الشاطئ أمس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة، مؤكدا عودة الشاطئ إلى صورتة الطبيعية.



وقال المحافظ، إنه فور تلقي البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت علي الشاطئ على امتداد 1000 متر، بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة، ووزارة البيئة، والقوات المسلحة، ووزارة الصحة، ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول، وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة، ومحو آثار الثلوث علي الشاطئ في المنطقة المذكورة.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث، والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما علي آثار بقعة الزيت وأصبح الشاطئ في صورتة الطبيعية يستقبل آلاف المصطافين في ثالث أيام العيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى، كما تم تكثيف حملات النظافة بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي خلال العيد.