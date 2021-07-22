الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 705 بأسيوط

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 705 شبان من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

 

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، بواقع مبلغ 44 ألفاً و628 جنيهاً، لـ23 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 23 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ3307 عاملاً بإجمالي مليون و653 ألفاً و 500 جنيه.

- تعيين 544 شابًا خلال مايو الماضي

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 544 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1808 شباب، فضلًا عن إصدار 219 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

 

و تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 43 ألفًا و528  جنيهًا، لـ20 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 159 عاملًا جديدًا بإصدار كارنيهات لهم.

وكانت المديرية قد عينت 721 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1903 شباب، فضلًا عن إصدار 392 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

القوى العاملة وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط القطاع الخاص ذوى القدرات الخاصة كعب العمل مكاتب التشغيل شهادة قياس مستوى المهارة كارنيه مزاولة الحرفة منحة عيد العمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

التشكيل المتوقع لـ مصر أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو

تحرير 105 محاضر وإغلاق 4 مطاعم في حملة رقابية بالإسماعيلية

صعود الأسهم الأوروبية بفضل توقعات الأرباح والسياسة النقدية

طعنه بسلاح أبيض.. شاب يتجرد من إنسانيته ويقتل والده بالإسماعيلية

أول صورة من عينات البترول بشأن بقعة زيت شاطى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

جلال حمام

رئيس لم يضيّع الأمانة.. ولن يضيّع مياه النيل

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل