«القوى العاملة»: صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 705 بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 705 شبان من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، بواقع مبلغ 44 ألفاً و628 جنيهاً، لـ23 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 23 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ3307 عاملاً بإجمالي مليون و653 ألفاً و 500 جنيه.

- تعيين 544 شابًا خلال مايو الماضي

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 544 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1808 شباب، فضلًا عن إصدار 219 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

و تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 43 ألفًا و528 جنيهًا، لـ20 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 159 عاملًا جديدًا بإصدار كارنيهات لهم.

وكانت المديرية قد عينت 721 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1903 شباب، فضلًا عن إصدار 392 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.