الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يتخطى 21 مليون جنيه

البعض لا يذهب للمأذون
البعض لا يذهب للمأذون مرتين

واصل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز تحقيقه للإيرادات المميزة والتي ارتفعت خلال أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن كانت قلت عن المليون قبل العيد لتنتعش الحصيلة بشكل كبير خلال الأيام الماضية محققا ثاني أعلى إيراد يومي بعد فيلم “العارف” بطولة الفنان أحمد عز.

وجمع فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز حتى اليوم إيرادات كلية تخطت حاجز 21مليونًا، حيث حقق الفيلم أمس إيرادات قدرت بـ2 مليون جنيه و250 ألفًا، لتصل كل الإيرادات إلى 21 مليونًا 100 ألفًا خلال أسبوعين من العرض في شباك التذاكر المصري.

ويقدم كريم عبد العزيز خلال فيلمه الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين شخصية مختلفة تماما عن أدواره السابقة حيث يقدم في الفيلم، من بينها الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

أبطال وصناع فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يشارك في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

ودخل الفيلم في منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي  انطلق قبل أيام قليلة بمشاركة أعمال ضخمة مثل فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم «العارف»، بطولة النجم أحمد عز، وعدد كبير من الأعمال الضخمة الأخرى التي تستمر حتى بعد العيد.

وكان الفيلم نجح في اعتلاء المركز الأول بشباك التذاكر المصري، خلال أيامه الأولى  حتى طرح فيلم العرف بعده بأيام وتولى الصدارة ليعود فيلم كريم عبد العزيز للمركز الثاني في السباك.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز إيرادات عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى العيد العارف فيلم “العارف” الفنان أحمد عز

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

التشكيل المتوقع لـ مصر أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو

تحرير 105 محاضر وإغلاق 4 مطاعم في حملة رقابية بالإسماعيلية

صعود الأسهم الأوروبية بفضل توقعات الأرباح والسياسة النقدية

طعنه بسلاح أبيض.. شاب يتجرد من إنسانيته ويقتل والده بالإسماعيلية

أول صورة من عينات البترول بشأن بقعة زيت شاطى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

جلال حمام

رئيس لم يضيّع الأمانة.. ولن يضيّع مياه النيل

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل