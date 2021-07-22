«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يتخطى 21 مليون جنيه

واصل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز تحقيقه للإيرادات المميزة والتي ارتفعت خلال أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن كانت قلت عن المليون قبل العيد لتنتعش الحصيلة بشكل كبير خلال الأيام الماضية محققا ثاني أعلى إيراد يومي بعد فيلم “العارف” بطولة الفنان أحمد عز.

وجمع فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز حتى اليوم إيرادات كلية تخطت حاجز 21مليونًا، حيث حقق الفيلم أمس إيرادات قدرت بـ2 مليون جنيه و250 ألفًا، لتصل كل الإيرادات إلى 21 مليونًا 100 ألفًا خلال أسبوعين من العرض في شباك التذاكر المصري.

ويقدم كريم عبد العزيز خلال فيلمه الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين شخصية مختلفة تماما عن أدواره السابقة حيث يقدم في الفيلم، من بينها الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

أبطال وصناع فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يشارك في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

ودخل الفيلم في منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي انطلق قبل أيام قليلة بمشاركة أعمال ضخمة مثل فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم «العارف»، بطولة النجم أحمد عز، وعدد كبير من الأعمال الضخمة الأخرى التي تستمر حتى بعد العيد.

وكان الفيلم نجح في اعتلاء المركز الأول بشباك التذاكر المصري، خلال أيامه الأولى حتى طرح فيلم العرف بعده بأيام وتولى الصدارة ليعود فيلم كريم عبد العزيز للمركز الثاني في السباك.