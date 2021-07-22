تحرير 105 محاضر وإغلاق 4 مطاعم في حملة رقابية بالإسماعيلية

شنت إدارة الرقابة علي الأغذية في محافظة الإسماعيلية، حملة في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للمرور على المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم، تمكنت خلالها من إغلاق 4 مطاعم ومحال بيع سلع غذائية للمواطنين.

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وأجرت الحملة مرورا على 90 منشأة لبيع السلع الغذائية والمطاعم ومنافذ البيع، كما فحصت السيارات المتحركة من المجازر والتي تحمل اللحوم بداخلها للتأكد من نظافتها ومطابقتها للشروط.

- تحرير 105 محاضر وأخذ 115 عينة من سلع غذائية



وحررت الحملة 52 محضر عدم نظافة، و47 محضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر أخرى، كما تم أخذ 115 عينة من سلع في أماكن مختلفة لفحصها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات واستهلاك الجمهور من عدمه.

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وتم تحرير المحاضر في كل من مدينة الإسماعيلية، ومراكز القنطرة غرب، وأبوصوير، وفايد، والقصاصين، والتل الكبير، والقنطرة شرق، وعدد من القرى إضافة إلي منافذ بيع اللحوم المختلفة.

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وكان اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه مديرية الصحة والتموين والطب البيطري بمتابعة الأسواق ومنافذ البيع ومحال اللحوم علي مدار عيد الأضحى، وكذلك التعامل بكل حسم مع أي مخالف يعرض حياة المواطنين للخطر، أو يحاول التلاعب بمواد فاسدة أو تغيير الأسعار المحددة للسلع الاستهلاكية.

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وعقد محافظ الإسماعيليةاجتماعاً، حضره الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة، والدكتور حامد الأقنص مدير الطب البيطري، ومسؤولين من مديرية التموين لوضع خطة متابعة أيام عيد الأضحي.

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وأكد المحافظ أن غرفة العمليات التابعة للمحافظة تتابع على مدار الساعة كل البلاغات والشكاوى، وأنه يتم التعامل الفوري مع كل بلاغ مطالباً المسؤولين بالتعامل الفوري مع أي شكوى