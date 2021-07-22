الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. الامتحانات التجريبية في التاريخ والفيزياء

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يواصل طلاب الثانوية العامة الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى، المبارك حيث يخوض الطلاب امتحان الفيزياء يوم السبت المقبل، ويخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ الأحد.

وفي هذا السياق تنشر الدستور كل ما يخص (الفيزياء + التاريخ) 
"حصص مصر + الامتحانات التجريبية"

• امتحانات حصص مصر فيزياء كاملة:
‏https://t.me/only3secscience3/68

• امتحان الفيزياء التجريبي رقم 1:- 
‏https://t.me/only3secscience3/173

• امتحان الفيزياء التجريبي رقم 2:- 
‏https://t.me/only3secscience3/173

• امتحانات حصص مصر تاريخ كاملة: 
‏https://t.me/only3secscience3/45

• امتحان التاريخ التجريبي رقم 1:
‏https://t.me/only3secscience3/235

• امتحان التاريخ التجريبي رقم 2:-
‏https://t.me/only3secscience3/235

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 

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