الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

طعنه بسلاح أبيض.. شاب يتجرد من إنسانيته ويقتل والده بالإسماعيلية

قتل
قتل

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأسوية، حيث تجرد شاب من مشاعره، وأقدم على قتل والده.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان يفيد بوقوع جريمة قتل حيث تجرد شاب من مشاعره وأقدم على قتل والده ويدعى "عم إبراهيم"، صاحب ورشه لتصليح السيارات “الدايو” بالموقف الجديد في محافظة الإسماعيلية، ومقيمان في منطقة الحكر بالقرب من شارع الثلاثينى أمام مسجد "حسب الله".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في فريق المباحث وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة مسرح الجريمة، كما تحفظت شرطة الإسماعيلية على جثة الأب لحين معاينة النيابة وانتداب الطب الشرعي.

وبالفحص المبدأي تبين أن القاتل ومرتكب الواقعة “طالب جامعي” في العشرينات من عمره قام بقتل والده بسلاح أبيض، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده وألقت شرطة الإسماعيلية القبض على نجل القتيل.


أقوال الجيران 


وذكر بعض الجيران أن القاتل من أسرة بسيطة، مشهود له ولأسرته بسمعة طيبة بين بقية أسر المنطقة. 

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