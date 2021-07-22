تفاصيل أفلام عيد الأضحى 2021.. النجوم يتنافسون على إيرادات السينمات

عادت السينما المصرية لاستقبال الأعمال الضخمة ونجوم الصف الأول للمنافسة القوية خلال موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بعد ما يقرب من عامين من تجميدها بسبب كورونا وعدم السماح لنسبة كبيرة من الجمهور بالدخول لقاعات العرض لمنع انتشار الفيروس حيث يتصارع في السينيمات ودور العرض كلا من النجم أحمد عز بفيلم العارف وكريم عبد العزيز بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين وفيلم مش أنا بطولة الفنان تامر حسني.

أفلام عيد الأضحى 2021

وتشهد دور العرض المصرية والسينيمات المختلفة عودة الأعمال الضخمة إنتاجيا من خلال مزيج من الأكشن والكوميديا والخيال العلمي عبر 5 أعمال تتنافس على الموسم ودخلت القاعات بصورة متتالية حيث عاد الفنان أحمد عز لأجواء الأكشن من خلال طرح فيلم العارف الذي يقدم فيه تجربة جديدة في عالم الاكشن بتوقيع المخرج أحمد علاء الديب ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم على رأسهم القدير محمود حميدة والفنانة كارمن بصيبص ومصطفى خاطر وأحمد فهمي، وخلال الأيام القليلة الماضية حقق الفيلم مردودا ممتازا في دور العرض السينمائي ويتواجد الفيلم حاليا في أكثر من 100 دارا للعرض.

أفلام عيد الأضحى الكوميدية 2021

وإلى عالم الكوميديا التي يمتلك النجم كريم عبد العزيز أسرارها ينافس خلال الموسم الحالي بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين من خلال فيلم يناقش القضايا الاجتماعية الهامة التي تحدث بين الأزواج في الأسر المصرية وتتواجد أمامه في البطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان ماجد الكدواني وعدد كبير من النجوم بتوقيع أحمد الجندي.

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني

وقبل أيام وضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، عرض فيلم مش أنا" بطولة النجم تامر حسني، ويتواجد في عدد كبير من دور العرض المصرية، ويقدم تامر حسني تجربة مختلفة تماما تنتمي إلى الأعمال الكوميدية النفسية، وتشاركه البطولة حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وعدد كبير من النجوم بتوقيع المخرجة سارة وفيق، وخلال أيام استطاع تامر حسني حصد إيرادات مميزة ويسعى لاقتناص إيرادات العيد.

فيلم الإنس والنمس

وتنتظر القاعات الأسبوع بعد القادم وضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك الفيلم الكوميدي المنتظر "الإنس والنمس" بطولة الفنان الكوميدي محمد هنيدي وعدد كبير من النجوم من خلال إطار كوميدي رعب مميز ويعتمد الفيلم على الجرافيكس خلال الأحداث، وتشارك في البطولة النجمة منة شلبي والفنان عمرو عبد الجليل والعمل بتوقيع شريف عرفة.

فيلم موسى

بينما تنتظر السينمات المصرية يوم 11 أغسطس القادم طرح فيلم "موسى" الذي يقدم تجربة هي الأولى في عالم السينما من خلال حرب الروبوتات في فيلم وقف على إخراجه بيتر ميمي وهو من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز.