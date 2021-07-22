18 وفاة و1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 1019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 26 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، اليوم الخميس - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 295 ألفا و746 حالة، تعافى منها 279 ألفا و177 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ 13 ألفا و143 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3426 حالة، بعد تسجيل 18 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.