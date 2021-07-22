أوكرانيا: 18 وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد مليونين و246 ألفًا و656 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 18 وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 52 ألفًا و790 وفاة.

وأشارت إلى أنه تماثل 501 شخص للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليونين و183 ألفًا و3 متعافين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.