قيرغيزستان تسجل 1169 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في قيرغيزستان، 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 153 ألفا و878 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1837 حالة تعاف جديدة، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 130 ألفا و742 متعافي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي إلى 2217 حالة وفاة.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان، و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.





- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.