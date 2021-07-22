الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على ريف حمص

تصدت قوات الدفاع الجوي في الجيش السوري، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الخميس، إن إسرائيل نفذت فجر اليوم عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص، وقد تصدت القوات الجوية السورية لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات".

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السورية قد تصدت أول أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة تشاورية مغلقة الإثنين الماضي، حول الوضع السياسي في سوريا، يستمع خلالها الى عرض من المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بيدرسون، عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة؛ تتناول نتائج اتصالاته مع الأطراف الدولية الفاعلة المعنية بالملف السوري.



وتعد الجلسة هي الأولى بعد جلسة مجلس الأمن التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري، وجرت خلالها المصادقة على القرار رقم 2585 بتمديد مهمة الأمم المتحدة الإغاثية في معبر باب الهوى، الواقع على الحدود التركية السورية لمدة ستة أشهر تنتهي في يناير 2022، قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر جديدة تنتهي في العاشر من يوليو 2022، على ضوء ما سيتحقق من إنجاز في فترة التمديد الأولى، وذلك إذا طلب الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس بضرورة إجراء تمديد جديد في تقريره الذي من المقرر يرفعه إلى المجلس في يناير القادم.

وجاءت اجتماعات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، في ضوء رغبة أعضاء المجلس في إحراز تقدم على الملف السوري عبر آلية "الجلسات التشاورية المغلقة"، التي توفر مناخا إيجابيا لإجراء نقاشات تتسم بالصراحة؛ وهو ما يراه المبعوث الأممي، الأسلوب الأمثل للبناء على الروح الإيجابية التي تولدت في التاسع من يوليو الجاري، وأدت إلى تمديد العمل باتفاق معبر باب الهوى بتوافق تام من جميع الأطراف.