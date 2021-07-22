الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف تورينو وروما يسيم 3 شمامسة في كنيسة مارجرجس بمدينة تيرمولي

كنيسة مارجرجس
كنيسة مارجرجس

ترأس الانبا برنابا، أسقف تورينو وروما، صلاة القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة تيرمولي، وقد اشترك في الصلاة مع نيافته الراهب القمص سمعان الانبا بولا، وخلال القداس قام نيافته بسيامة أبسلتس، وترقية 2 أغنسطس لخدمة الكنيسة.

- رسامة شمامسة جدد 

 

ومن جهته ترأس الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بطهطا. 

وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي قام نيافته  بسيامة 397 شماسا، لعدد 29 كنيسة وذلك  بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بطهطا.


 - الاحتفال بعيد الرسل 

 

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية ، بعيد الرسل وهما القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويسبقه صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

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وائل لطفي

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