حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية الخميس 22 يوليو 2021

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 22 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية المائية على النحو التالي.

- الحوت

مهنياً: يوم جيد يحمل اخبار حاسمة يوم قوي ناجح نشيط يحمل قرارات وأجوبة مهمة، قدد تشتري تبيع خدمات مصرفية مساعدات، تدفع تربح كل التأثيرات الفلكية من حولك إيجابية.

عاطفياً: ما حلمت به بدأ يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية تواجهك.

صحياً: قد تنفعل بسبب بعض الأوضاع الشخصية أو المهنية، ما يثير عصبيتك ويشنّجك.

- العقرب

مهنياً: يوم مناسب يقدم لك أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة ترافقك فتكون نظرتك للحياة متفائلة وإيجابيّة فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة.

عاطفياً: علاقة عاطفية مميزة وواعدة تكون نهايتها سعيدة وتترك أثرها على المحيط، وتعيش بعدها حياة من نوع آخر.

صحياً: خفف من تدخلاتك في مشاكل الآخرين التي لن تجديك نفعاً، ولن تزيد الوضع الصحي إلا تأزماً.



- السرطان



مهنياً: يدقّ هذا اليوم جرس الإنذار، فانتبه وكن حذراً جداً، لا تعط ثقة عمياء ولا تصدّق بعض الأوهام.

عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك، قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.

صحياً: خبر محزن يقلق راحتك، ما يسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول.

- صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.