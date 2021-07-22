حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية الخميس 22 يوليو 2021

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك، الخميس 22 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية النارية على النحو التالي.

- الأسد



مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بوضع جيّد وبأخبار حلوة ومفاجأة سعيدة، تعيد إليك الأمل بغد مشرق ومريح في العمل.

عاطفياً: امنح الشريك المزيد من الوقت لكي يساعدك على التفكير في حل العقد للخروج من المأزق.

صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.



- الحمل



مهنياً: يكون هذا اليوم غير مناسب لتنفيذ أي مشروع، بل للتحضير وللقيام ببعض الاستشارات، والتدقيق في أعمالك وتجنّب ارتكاب الأخطاء.

عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة، عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب.

صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور.





- القوس



مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية قد تستدعيك، وتجعلك تجمّد بعض العلاقات الشخصية في سبيل خدمة تؤديها.

عاطفياً: يخف الوهج العاطفي، لكنّك تحظى بمساعدة الشريك أو الزوج في قضية مهنية.

صحياً: يتلاعب الآخرون بأعصابك ويثيرونك بغية إحراجك وإخراجك.



- صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسؤولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

يتمتعون بشخصية قيادية تهوى التحكم والسيطرة ويجيد أصحاب الأبراج النارية التواصل الجيد مع الأخرين نظرًا لشخصيتهم الاجتماعية التي تفضل البروز والظهور، ويعيب أصحاب الأبراج النارية عصبيتهم الزائدة فهم أشخاص غالبًا ما تتحكم العصبية في كثير من تصرفاتهم وتسبب لهم الكثير من المشاكل كما يتسمون الاندفاع والتسرع في الحكم.