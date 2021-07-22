حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 22 يوليو2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 22 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل



مهنياً: يكون هذا اليوم غير مناسب لتنفيذ أي مشروع، بل للتحضير وللقيام ببعض الاستشارات، والتدقيق في أعمالك وتجنّب ارتكاب الأخطاء.

عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة، عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب.

صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور.

ومن مشاهير هذا البرج ايما واتسون.

- الثور



مهنياً: يوم عمل أفضل من سابقه، وتكبر الشعبية وتبرز مواهبك الخلاّقة، ويبرز عمل فجأة ويحتل الأولويات في مفكرتك المهنية.

عاطفياً: لن تتم عرقلة خطواتك، بل ستسير على نحو سريع وتصاعدي لتحصد تقدير الشريك وحبه الزائد لك.

صحياً: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والورطات.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.



الجوزاء



مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار، والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني.

عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية مع الحبيب، تنسيان خلالها كل مشاكل الماضي وتتبادلان أرقّ الأحاديث وأجمل العبارات.

صحياً: تعرف أن قلة النوم تبقيك في حالة من التعب والكسل، فحاول أن تنام كما يجب.

ومن مشاهير هذا البرج للاعب محمد صلاح

- السرطان



مهنياً: يدقّ هذا اليوم جرس الإنذار، فانتبه وكن حذراً جداً، لا تعط ثقة عمياء ولا تصدّق بعض الأوهام.

عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك، قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.

صحياً: خبر محزن يقلق راحتك، ما يسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي.

- الأسد



مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بوضع جيّد وبأخبار حلوة ومفاجأة سعيدة، تعيد إليك الأمل بغد مشرق ومريح في العمل.

عاطفياً: امنح الشريك المزيد من الوقت لكي يساعدك على التفكير في حل العقد للخروج من المأزق.

صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز .



- العذراء



مهنياً: تُقدم على مشروع خلاّق تلقى دعماً كبيراً لتنفيذه، الساحة واسعة للقاءات المثمرة والمفيدة وبناء علاقات مهنية جيدة.

عاطفياً: التخطيط للمشاريع المستقبلية مع الشريك ، قد لا يجدي نفعاً إذا لم يكن مقترناً بالنيات الصافية وبالحب الصادق.

صحياً: عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.

- الميزان



مهنياً: وجود القمر في الجدي يسبب بالمزاجية والمشاكل والخلافات، ويكون بانتظارك مسؤوليات عديدة أن الاضواء مسلّطة عليك، ضاعف حذرك وحاول حماية مصالحك من التراجع.

عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة.

صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقب غير جيدة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.

- العقرب



مهنياً: يوم مناسب يقدم لك اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة ترافقك فتكون نظرتك للحياة متفائلة وإيجابيّة فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة.

عاطفياً: علاقة عاطفية مميزة وواعدة تكون نهايتها سعيدة وتترك أثرها على المحيط، وتعيش بعدها حياة من نوع آخر.

صحياً: خفف من تدخلاتك في مشاكل الآخرين التي لن تجديك نفعاً، ولن تزيد الوضع الصحي إلا تأزماً.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد حلمي.

- القوس



مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية قد تستدعيك، وتجعلك تجمّد بعض العلاقات الشخصية في سبيل خدمة تؤديها.

عاطفياً: يخف الوهج العاطفي، لكنّك تحظى بمساعدة الشريك أو الزوج في قضية مهنية.

صحياً: يتلاعب الآخرون بأعصابك ويثيرونك بغية إحراجك وإخراجك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانه نيللي كريم.

- الجدي



مهنياً: تتمتع بأفكار ذكية خلاقة جدا تدافع عن رايك تتنقل تسافر وتكون متفوق في دروسك وأعمالك، فتدخل بمنعطف جديد وانقلابا للرياح وتحقق الامنيات والنجاحات.

عاطفياً: تواجه العلاقة المتأرجحة ضغوطاً ومصاعب، مارس أقصى جهدك للبقاء قرب الحبيب أطول وقت ممكن.

صحياً: حذار من المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة، والابتعاد عن الأجواء الضاغطة والمثيرة للأعصاب.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.



- الدلو



مهنياً: يسجّل هذا اليوم انعطافاً نحو مرحلة جديدة، وقد يبدّل في صورتك ويجعلك معرّضاً لانتقاد او لبعض المحاسبة والمساءلة.

عاطفياً: زواج يخص أحد المقرّبين يشجعك على الارتباط بشريك العمر، ويطرأ ما يرفع من المكانة الاجتماعية والمادية.

صحياً: الأرق المتواصل الذي ينتابك سببه نفسي بالدرجة الأولى والإرهاق المتواصل الذي تتعرض له.

- الحوت



مهنياً: يوم جيد يحمل اخبار حاسمة يوم قوي ناجح نشيط يحمل قرارات وأجوبة مهمة، قدد تشتري تبيع خدمات مصرفية مساعدات، تدفع تربح كل التأثيرات الفلكية من حولك إيجابية.

عاطفياً: ما حلمت به بدأ يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية تواجهك.

صحياً: قد تنفعل بسبب بعض الأوضاع الشخصية أو المهنية، ما يثير عصبيتك ويشنّجك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.