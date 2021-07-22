الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 22 يوليو2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس  22 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

 

- الحمل


 مهنياً: يكون هذا اليوم غير مناسب لتنفيذ أي مشروع، بل للتحضير وللقيام ببعض الاستشارات، والتدقيق في أعمالك وتجنّب ارتكاب الأخطاء.
عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة، عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب.
صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور.
ومن مشاهير هذا البرج ايما واتسون.

 - الثور


مهنياً: يوم عمل أفضل من سابقه، وتكبر الشعبية وتبرز مواهبك الخلاّقة، ويبرز عمل فجأة ويحتل الأولويات في مفكرتك المهنية.
عاطفياً: لن تتم عرقلة خطواتك، بل ستسير على نحو سريع وتصاعدي لتحصد تقدير الشريك وحبه الزائد لك.
صحياً: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والورطات.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.


 الجوزاء


مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار، والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني.
عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية مع الحبيب، تنسيان خلالها كل مشاكل الماضي وتتبادلان أرقّ الأحاديث وأجمل العبارات.
صحياً: تعرف أن قلة النوم تبقيك في حالة من التعب والكسل، فحاول أن تنام كما يجب.
ومن مشاهير هذا البرج للاعب محمد صلاح 

- السرطان


مهنياً: يدقّ هذا اليوم جرس الإنذار، فانتبه وكن حذراً جداً، لا تعط ثقة عمياء ولا تصدّق بعض الأوهام.
عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك، قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.
صحياً: خبر محزن يقلق راحتك، ما يسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي.

- الأسد 


مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بوضع جيّد وبأخبار حلوة ومفاجأة سعيدة، تعيد إليك الأمل بغد مشرق ومريح في العمل.
عاطفياً: امنح الشريك المزيد من الوقت لكي يساعدك على التفكير في حل العقد للخروج من المأزق.
صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز .

 


- العذراء


مهنياً: تُقدم على مشروع خلاّق تلقى دعماً كبيراً لتنفيذه، الساحة واسعة للقاءات المثمرة والمفيدة وبناء علاقات مهنية جيدة.
عاطفياً: التخطيط للمشاريع المستقبلية مع الشريك ، قد لا يجدي نفعاً إذا لم يكن مقترناً بالنيات الصافية وبالحب الصادق.
صحياً: عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.

- الميزان


مهنياً: وجود القمر في الجدي يسبب بالمزاجية والمشاكل والخلافات، ويكون بانتظارك مسؤوليات عديدة أن الاضواء مسلّطة عليك، ضاعف حذرك وحاول حماية مصالحك من التراجع.
عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة.
صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقب غير جيدة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.

- العقرب


مهنياً: يوم مناسب  يقدم لك اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة ترافقك فتكون نظرتك للحياة متفائلة وإيجابيّة فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة.
عاطفياً: علاقة عاطفية مميزة وواعدة تكون نهايتها سعيدة وتترك أثرها على المحيط، وتعيش بعدها حياة من نوع آخر.
صحياً: خفف من تدخلاتك في مشاكل الآخرين التي لن تجديك نفعاً، ولن تزيد الوضع الصحي إلا تأزماً.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد  حلمي.

- القوس 


مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية قد تستدعيك، وتجعلك تجمّد بعض العلاقات الشخصية في سبيل خدمة تؤديها.
عاطفياً: يخف الوهج العاطفي، لكنّك تحظى بمساعدة الشريك أو الزوج في قضية مهنية.
صحياً: يتلاعب الآخرون بأعصابك ويثيرونك بغية إحراجك وإخراجك.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانه نيللي كريم.

 - الجدي 


مهنياً: تتمتع بأفكار ذكية خلاقة جدا تدافع عن رايك تتنقل تسافر وتكون متفوق في دروسك وأعمالك، فتدخل بمنعطف جديد وانقلابا للرياح وتحقق الامنيات والنجاحات.
عاطفياً: تواجه العلاقة المتأرجحة ضغوطاً ومصاعب، مارس أقصى جهدك للبقاء قرب الحبيب أطول وقت ممكن.
صحياً: حذار من المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة، والابتعاد عن الأجواء الضاغطة والمثيرة للأعصاب.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.


- الدلو


مهنياً: يسجّل هذا اليوم انعطافاً نحو مرحلة جديدة، وقد يبدّل في صورتك ويجعلك معرّضاً لانتقاد او لبعض المحاسبة والمساءلة.
عاطفياً: زواج يخص أحد المقرّبين يشجعك على الارتباط بشريك العمر، ويطرأ ما يرفع من المكانة الاجتماعية والمادية.
صحياً: الأرق المتواصل الذي ينتابك سببه نفسي بالدرجة الأولى والإرهاق المتواصل الذي تتعرض له.

 

- الحوت 


مهنياً: يوم جيد يحمل اخبار حاسمة يوم قوي ناجح نشيط يحمل قرارات وأجوبة مهمة، قدد تشتري تبيع خدمات مصرفية مساعدات، تدفع تربح كل التأثيرات الفلكية من حولك إيجابية.
عاطفياً: ما حلمت به بدأ يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية تواجهك.
صحياً: قد تنفعل بسبب بعض الأوضاع الشخصية أو المهنية، ما يثير عصبيتك ويشنّجك.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.

خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج الفلكية 2021 جميع الأبراج الفلكية الأبراج الفلكية ابراج حظك اليوم

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