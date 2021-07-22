سكرتير المجمع المقدس يلتقي برهبان دير الشايب بالأقصر

التقى الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببعض أباء من دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وكان في استقباله الراهب القس ميخائيل الشايب.

واتسم اللقاء بكل الحب من نيافته لكل مجمع رهبان الدير حيث دار الحوار بين الطرفين عن بعض شؤون الدير واطمئنان نيافته على صحة كل أباء الدير.

- رحيل الأنبا سلوانس

جدير بالذكر ان الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب، توفى إثر إصابته بكورونا في مايو الماضي عن عمر ناهز 75 عاما، وهو من مواليد محافظة قنا في 16 فبراير 1946، وتخرج في كلية الصيدلة بجامعة أسيوط عام 1971، قبل أن يترهبن داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام 1978، باسم الراهب رويس الأنبا بيشوي.

وقبل أن يجلس الأنبا سلوانس رئيسا لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر المعروف بدير الشايب عام 2013، بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تم سيامته أسقفا عاما على كنائس مصر القديمة بيد البابا الراحل شنودة الثالث عام 1999م، وظل يخدم بتلك المنطقة لمدة 11 عاما، قبل أن يغادر القاهرة إلى الأقصر.



ويعد الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب الراحل، أول أسقف ورئيس دير قبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفى بفيروس كورونا المستجد، رغم أنّه أصيب بالفيروس عدد من المطارنة والأساقفة والذين تعافوا، إلا أنّ عددا كبيرا من الكهنة والرهبان بالكنيسة توفى بالوباء خلال الفترة الماضية، رغم الإجراءات المعلنة من قبل الكنيسة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



- دير الأنبا باخوميوس الشايب

ترجع نشأة الدير إلى ظهور القديس باخوميوس، و كان النظام الرهبانى هو النظام الأنطونى، وكان كل راهب له مغارة يتوحد فيها يمارس عبادته وصلواته وبين كل راهب وراهب مساحة واسعة.

ولكن حينما ظهر القديس باخوم على وجه الحياة الرهبانية وأدخل فيها نظام الكينونيا (الشركة) أي يجمع الرهبان حياة واحدة ويتحمل بعضهم أثقال بعض، وأن الشباب تخدم الشيوخ وكل فئة رهبانية تجيد صناعة تجتمع مع بعضها لتكون يداً واحدة وقوة واحدة تخدم صفوف الرهبان وصفوف الآباء.

ويمثل دير الشايب حقبة باخومية هامة، ويذكر التاريخ أن الأديرة الباخومية بها كان عدداٍ من الرهبان يصل إلى 2000 راهباً، ويرجع تاريخ هذا الدير إلى القرن الرابع الميلادي.